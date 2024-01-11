Синоптики предупреждают о скользких дорогах и сильных порывах ветра.

На сегодня, 11 января, в Харькове и области объявлен повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Утром и днем 11 января по области ожидаются порывы западного ветра, 15-20 м/с. На дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Водителей и пешеходов призвали быть будьте внимательны и осторожны. В регионе объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода в Харькове и области-прогноз на ближайшие дни

11 января на Харьковщине ожидается облачная погода. По области днем снег, местами метель. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, утром и днем скорость его порывов будет достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем 0-5° мороза. В Харькове днем будет снежить, ожидается слабый гололед, а на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м-с. Температура 0-2° мороза.

12 января на Харьковщине ожидается облачная погода. Ночью снег, местами метель. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, а днем 9-14° мороза.

13 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° мороза, местами похолодает до 21-23° мороза; а днем ожидается 9-14° мороза.

14 января на Харьковщине будет облачно. Ночью небольшой снег, днем снег. Местами метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет 10-15° мороза, а днем 2-7° мороза.

15 января также ожидается облачная погода. Небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10° мороза, а днем 1-6° мороза.

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