Сегодня в Харькове и области также ожидается усложнение погоды.

В Харькове и Харьковской области 7-9 января будет непогода. В частности, ожидаются значительные осадки, снежные заносы и сильный ветер. Оперативную информацию об ухудшении погодных условий обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Вследствие влияния активного циклона на юге Украины и вторжения арктического воздуха, в южной половине Харьковской области ожидаются сложные погодные условия: значительный мокрый снег с переходом в снег. Гололед, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Прирост снежного покрова 10-20 см", - предупреждают синоптики.

На остальной территории, по их данным, днем 7 января ожидается снег, метель. 8-9 января будет без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

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По Харьковской области ожидается значительное снижение температуры в течение дня 7 января до -10°...-15°. 8-9 января ожидается дальнейшее снижение температуры ночью до -14°...-19°, а днем - до -8°...-13°.

"Сложные погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных служб и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах, ухудшению условий жизнеобеспечения населения", - отмечают в гидрометцентре.

Погода в Харькове и области-прогноз на сегодня

6 января ожидается облачная погода. По области днем без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха от 4° мороза до 1° тепла.

В Харькове также будет без существенных осадков. Ожидается гололед, слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Столбики термометров покажут -1°...-3°.

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