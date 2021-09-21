На высокогорье Карпат облачно с прояснениями.

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах – заморозки. По состоянию на 08:00 21 сентября температура воздуха там опустилась до - 6°С.

Об этом сообщается на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"Облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-6 м/с", – говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 21 сентября

Во вторник, 21 сентября, в Украине станет еще холоднее.

Читайте такжеВскоре в Украине может выпасть первый снег: синоптик назвала точную датуНа севере и западе страны столбики термометров покажут лишь +7°...+ 12°, на востоке и на юге будет +14°...+18°.

На севере страны, местами в центре и в Харьковской области ожидаются дожди.

Какой будет погода в ближайшие дни

По прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Александры Халы, в Украину пришло похолодание с дождями, в ближайшие дни погода будет довольно некомфортной, но ближе к выходным в страну придет тепло.

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Автор: Катерина Шварц