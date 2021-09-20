Заморозки в Украине ожидаются уже через несколько дней.

В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 22 сентября в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Также в Киевской области ночью 23 сентября по области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°. Также объявлен I уровень опасности, желтый.

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Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода и продолжатся дожди. А уже 23 сентября возможен пвервый снег.

"В среду, 22 сентября, дождей снова станет больше, а в Карпатах даже из-за низкой температуры воздуха возможен снег!"- предупредила синоптик Наталья Диденко.

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Автор: Екатерина Лиманская