Жертв и пострадавших нет, работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

В Днепропетровской области из-за интенсивных дождей затопило 90 частных домов и 151 домохозяйство.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 2 - 3 июня в городе Днепр, в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах, вследствие осложнения погодных условий (интенсивные дожди) и значительной засоренности русла реки Гнилокиш произошел подъём уровня воды (до 35 см) с частичным подтоплением 90 частных жилых домов и 151 домохозяйства. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

От ГСЧС для откачки воды были задействованы 37 человек и 20 единиц техники (из них 8 мотопомп).

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«Подразделения ГСЧС откачали более 32 тысяч 300 кубических метров воды, распилили и убрали семь деревьев, освободили два автомобиля», - добавили в пресс-службе.

По состоянию на 7:00 сегодняшнего дня, 4 июня, работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Осадки прекратились, уровень воды постепенно уменьшается.

Погода 4 июня

В пятницу, 4 июня, в Украине наконец потеплеет. Но циклон, принесший в страну дожди, все еще будет оставаться над Приазовьем.

В частности, как сообщал Погода УНИАН, в Днепре сегодня будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +19°.

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Автор: Наталья Ничишина