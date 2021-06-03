В Украину ворвется потепление: прогноз погоды на 4 июня (карта)

Пятница порадует украинцев теплой погодой. Небольшие осадки ожидаются лишь на востоке страны и в Крыму.

Завтра, 4 июня, в Украину ворвется тепло. Местами потеплеет до +22°. Небольшие дожди ожидаются лишь в Луганской, Донецкой областях и в Крыму. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. В Киеве - облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +12°, днем +21°.

Во Львове в пятницу - переменная облачность. Ночью +9°, днем +20°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +22°.

В Тернополе 4 июня ночью будет +11°, днем +20°, переменная облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.

В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +10°, днем +20°.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +11°, днем +20°.

В Виннице завтра будет пасмурно, +12°...+19°, без осадков.

В Житомире в пятницу будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +20°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°.

В Полтаве завтра температура воздуха +11°...+19°, облачно с прояснениями.

В Одессе 4 июня - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +20°, без осадков.

В Херсоне в пятницу ночью +11°, днем +18°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +17°.

В Запорожье - пасмурно, температура ночью +12°, днем +18°.

В Сумах завтра температура воздуха +12°...+20°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +19°.

В Днепре будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +19°.

В Симферополе в пятницу будет небольшой дождь, +10°...+15°, пасмурно.

В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +11°, днем +15°.

В Северодонецке - пасмурно, ливень, температура ночью +11°, днем +15°. Народные приметы на 4 июня 4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня предрекает богатый урожай. Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: Никакой жары и много дождей: синоптик дала прогноз на лето

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Синоптик спрогнозировала на завтра долгожданное потепление Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Екатерина Лиманская

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