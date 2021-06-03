4 июня практически по всей Украине потеплеет / фото ua.depositphotos.com

Завтра, 4 июня, в Украину ворвется тепло. Местами потеплеет до +22°. Небольшие дожди ожидаются лишь в Луганской, Донецкой областях и в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве - облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +12°, днем +21°.
  • Во Львове в пятницу - переменная облачность. Ночью +9°, днем +20°.
  • В Луцке будет переменная облачность, ночью +10°, днем +21°.
  • В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +22°.
  • В Тернополе 4 июня ночью будет +11°, днем +20°, переменная облачность.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +10°, днем +20°.
  • В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +11°, днем +20°.
  • В Виннице завтра будет пасмурно, +12°...+19°, без осадков.
  • В Житомире в пятницу будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +20°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°.
  • В Полтаве завтра температура воздуха +11°...+19°, облачно с прояснениями.
  • В Одессе 4 июня - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +20°, без осадков.
  • В Херсоне в пятницу ночью +11°, днем +18°, пасмурно.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +17°.
  • В Запорожье - пасмурно, температура ночью +12°, днем +18°.
  • В Сумах завтра температура воздуха +12°...+20°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +19°.
  • В Днепре будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +19°.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшой дождь, +10°...+15°, пасмурно.
  • В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +11°, днем +15°. 
  • В Северодонецке - пасмурно, ливень, температура ночью +11°, днем +15°.
Погода в Украине 4 июня / фото УНИАН

Народные приметы на 4 июня

4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня предрекает богатый урожай.

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Автор: Екатерина Лиманская