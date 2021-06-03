Но восток, юг и центр Украины все еще будет поливать дождями.

В пятницу, 4 июня, в Украине наконец потеплеет. Но циклон, принесший в страну дожди, все еще будет оставаться над Приазовьем.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра дожди ожидаются на востоке, юге, центре и немного на севере Украины. "Однако большинство областей Севера и Запада побудут среди сухой погоды", - отметила синоптик.

"Но главное в завтрашней синоптической ситуации - наши синие от холода носы наконец порозовеют. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, днем ожидается +17...+ 22 градуса", - сообщила синоптик.

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По ее данным, на юго-востоке - Донеччина, Луганщина, Запорожье и Крым - будет свежее, +14...+19 градусов.

Ветер в Украине завтра будет преимущественно северо-восточный, порывистый.

В Киеве 4 июня уже может "разогнаться" до +20 градусов.

"В дальнейшем в Украине будет умеренно тепло, однако дождей будет хватать", - рассказала Наталья Диденко.

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Автор: Екатерина Лиманская