В Днепре в среду, 9 июня, после ливня обрушился сегмент набережной в районе Фестивального причала.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Как рассказал на месте событий начальник инспекции по вопросам благоустройства Днепровского горсовета Руслан Мороз, в результате произошедшего никто не пострадал. В городе уже создали чрезвычайную комиссию.
Отмечается, что упавшая подпорная стенка была построена несколько десятилетий назад. По предварительным выводам коммунальщиков, причиной обрушения стали сильные ливни, а также незаконные врезки в коллектор.
Обычным ремонтом, по словам Руслана Мороза, здесь не обойтись - потребуется капитальный.
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