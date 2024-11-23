На Днепропетровщине сегодня будут дожди и сильный ветер.

В Днепре 23 ноября будет бушевать непогода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 23 ноября в г. Днепр ожидается значительный дождь (15-49 мм)", - прогнозируют синоптики.

Также, по их данным, в Днепре и по Днепропетровской области ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с.

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Из-за непогоды на Днепропетровщине объявлен уровень опасности I, желтый.

Погода в Днепре - прогноз

23 ноября на Днепропетровщине ожидается облачная погода. По области пройдет дождь, местами значительный. В Днепре также будет дождливо, а днем осадки будут значительными.

Ветер будет южный, с переходом днем на северо-западный 7-12, порывы его будут достигать 17-22 м/с.

Температура по области ожидается от +6° до +11°, а в Днепре воздух прогреется до +8°...+10°.

Погода в Украине 23 ноября

По данным Погода УНИАН, 23 ноября в Украине прогнозируется дождливая и ветреная погода. Осадки постепенно прекратятся в западных и северных регионах, однако будут оставаться интенсивными на востоке, а также в большинстве центральных и южных областей. Температурный режим будет контрастным: от 0° на севере до +16° на юге страны.

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