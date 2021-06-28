В Киеве и области сегодня ожидаются грозы.

Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах сегодня в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте такжеСегодня в Киеве будет пасмурно, возможен дождь«28 июня в Украине, кроме западных и большинства южных областей, грозы, в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)», - отмечается в сообщении.

В Киеве и области сегодня ожидаютcя грозы (I уровень опасности, желтый).

На данный момент в 6 областях Украины в связи с осложнением погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) в результате срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 109 населенных пунктов.

В Сумской области без электроснабжения остаются 37 н. п., в Днепропетровской - 33, в Донецкой - 13, в Запорожской - 12, в Киевской и Черниговская - по 7.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее украинцев предупредили о резком ухудшении погоды в начале недели.

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Автор: Виктория Токарева