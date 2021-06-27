Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах на завтра, 28 июня, на большей части Украины.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«28 июня в Украине, кроме западных и большинства южных областей, грозы, в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)». - говорится в сообщении.
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