Ухудшение погодных условий ожидается на большей части страны.

Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах на завтра, 28 июня, на большей части Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«28 июня в Украине, кроме западных и большинства южных областей, грозы, в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)». - говорится в сообщении.

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Автор: Тамара Отовская