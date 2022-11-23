Синоптики предупреждают о гололеде и гололедице.

Ближайшей ночью и завтра утром во многих областях Украины ожидается гололед и гололедица. В связи с этим Укргидрометцентр объявил желтый уровень опасности.

"24 ноября ночью и утром в западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица. I уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.

В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

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Как сообщал Погода УНИАН, в Киеве в результате непогоды за два дня сломано 120 деревьев, еще 100 повреждены, часть из них упала на автомобили, трамвайные пути и линии электропередач. Больше всего поврежденных деревьев обнаружено на зеленых зонах в Шевченковском районе.

Спасатели призывают жителей быть осмотрительными, а водителей просят не парковать авто в неположенных местах, а также под деревьями.

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