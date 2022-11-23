В четверг, 24 ноября, в некоторых областях Украины ожидаются дожди. Осадки пройдут на севере, в некоторых центральных и южных областях. Также покапать может в отдельных областях на западе.
Ожидаются температурные контрасты. На западе и севере Украины днем будет всего 0°...+3°, а на юге столбики термотеров поднимутся до +11°...+13°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +3°, небольшой дождь.
- Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°, снег с дождем.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.
- В Ривне в среду ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.
- В Тернополе 24 ноября ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут и ночью, и днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°.
- В Виннице завтра будет +1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Житомире в четверг будет ночью -1, днем +2, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +1°...+5°, небольшой дождь.
- В Одессе 24 ноября - пасмурно,сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +11°, дождь.
- В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Николаеве завтра будет сплошная облачность, ночью +8°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +7°...+13°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.
Народные приметы на 24 ноября
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24 ноября - если день теплый, то и зима будет теплая; если же холодный, то вся зима будет холодная.