Снижение температуры будет сопровождаться дождями.

В ближайшие дни в Украине ожидается постепенное снижение температуры. Первыми его ощутят жители западных областей, а затем похолодание распространится по всей стране. Снижение температуры буде сопровождаться дождями. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Согласно прогнозу, уже завтра, 11 ноября, в Украине задождит. На западе температура ожидается до +8°...+13°, а ночью будет не выше +3°...+7°. На севере и востоке станет чуть холоднее, +8°...+11°. Более теплая погода ожидается в центральной части Украины, +9°...+14°, а на юге воздух все еще будет прогреваться до +12°...+19°.

В воскресенье дождей станет больше, а на западе Украины температура днем снизится всего до +4°...+8°. На остальной территории будет теплее: на севере: +8°...+11°, на востоке +11°...+15°, в центральной части ожидается от +7° до +14°, а на юге +11°...+18°.

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С понедельника дожди покинут Украину, однако температура продолжит снижаться. Холоднее всего традиционно будет на западе, +4°...+7°. Чуть теплее будет на севере страны, +7°...+9°. На востоке, в центральной и южной частях температура не поднимется выше +11°. Лишь в Крыму ожидается до +12°.

Во вторник, 14 ноября, на западе Украины покапают небольшие дожди, а на востоке вероятен мокрый снег. Температура останется без существенных изменений.

Погода 10 ноября - прогноз на сегодня

Сегодня в Украине ожидается сухая погода. Прохладнее всего будет на востоке, +9°...+10°. На западе и севере столбики термометров покажут +9°...+11°. В центральной части ожидается от +9° до +12°, а на юге +11°...+16°.

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