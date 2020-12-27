Ураган "Белла" обрушился на Великобританию и север Франции - СМИ

Мощный ураган "Белла", бушующий в Великобритании и Франции, привел к подтоплению домов и обрыву линий электропередач.

Метеорологическая служба Франции предупреждает о сильных порывах ветра и высоких волнах на атлантическом побережье / иллюстрация REUTERS

Ураган "Белла" пронесся по Британии и Северной Франции, оставив без света тысячи домохозяйств.

Как сообщает Deutsche Welle, в результате стихии на севере Франции без электричества остались около 12 тысяч домохозяйств.

Метеорологическая служба Франции Meteo France предупреждает о сильных порывах ветра и высоких волнах на атлантическом побережье. Префектура департамента Манш в Нормандии, расположенного на побережье пролива Ла-Манш, призвала население к осторожности из-за сильного ветра.

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Ранее ураган "Белла" обрушился на большую часть Британских островов, где наблюдались сильные осадки, а скорость ветра достигала 112 километров в час. На острове Уайт в Ла-Манше в ночь с субботы на воскресенье скорость ветра была зафиксирована на уровне 170 километров в час.

В воскресенье в Великобритании было зафиксировано более 100 предупреждений об опасности наводнений. В Восточной Англии в некоторых районах наблюдаются подтопления жилых домов из-за мощных ливней. Более 1300 лицам рекомендовано покинуть свои дома. По данным экспертов, ураган и осадки еще могут привести к дальнейшему поднятию уровня воды в реках в этом регионе.

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