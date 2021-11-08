Снижение температуры будет уже во вторник, 9 ноября.

В ближайшие несколько дней погода в Украине заметно ухудшится. Уже со вторника, 9 ноября, столбики термометров резко опустятся вниз. Особенно холодными станут ночи, мороз достигнет -7°. С середины недели осадки покинут территорию страны, однако вернутся в воскресенье, 14 ноября.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, неделя начнется с пасмурной погоды. В понедельник, 8 ноября, дожди ожидаются в Черновицкой, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Холоднее всего будет на западе и севере страны, +9°...+11°. На востоке и в Центре +10°...+14°, а теплее всего будет на Юге, где столбики термометров покажут +14°...+21°.

Однако уже во вторник, 9 ноября, погода в Украине значительно ухудшится. Температура снизится по всей стране. Так, в западных областях будет +4°...+9°, в северных - до +4°, в центральных +6°...+9°, на Востоке и Юге - до +7°...+11°. Особенно холодными станут ночи: по всей стране ожидается 0°...-6°.

Не обойдется и без осадков. Небольшие дожди ожидаются на западе и юге страны.

В среду, 10 ноября, в Украине станет еще холоднее. Ночные морозы достигнут -7°, а днем ожидается +2°...+4°. Лишь в западных и местами в южных областях воздух прогреется до +5°...+8°.

11 ноября погода чуть стабилизируется. Температура поднимется на градус-два. Намного теплее станут ночи: -4°...+1°, а в Одессе ночью до +5°. Без осадков.

Перед выходными в Украине еще немного потеплеет. В большинстве областей ожидается +7°...+9°, местами в Центре, на Юге, а также в Ивано-Франковской и Черновицкой областях столбики термометров покажут +8°...+11°.

В субботу, 13 ноября, дневные температуры останутся приблизительно на таком же уровне, а вот ночи заметно станут теплее: 0°...+4° по всей стране. Практически повсеместно ожидается небольшая облачность, без осадков.

Однако в воскресенье, 14 ноября, погода опять испортится. В этот день украинцев ждет пасмурная погода. Практически по всей стране, кроме Юга, пройдут небольшие дожди. Температура будет на уровне +5°...+8°, на Юге - до +7°...+10°.

Народный прогноз на неделю

8 ноября - Дмитриев день. Говорят: "Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой".

9 ноября - Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам.

10 ноября - Параскевы-Пятницы. Если в этот день еще есть комары, то зима будет мягкой. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно - в середине декабря будут сильные морозы.

11 ноября - Анастасии, Марии, Анны. Синичка пищит - зиму призывает.

12 ноября - 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Массовое появление синиц около домов - верный признак наступления холодов.

13 ноября - Никодим, Свирида, Стаха и Амплия. Свистит снегирь - скоро зима будет.

14 ноября - день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях не остается листьев, то на второй год будет голод.

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Автор: Екатерина Лиманская