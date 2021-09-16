В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение.

В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение. В частности, непогода ожидается в западных областях.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ривненской областях значительные дожди (I уровень опасности", - говорится в предупреждении.

Также завтра, 17 сентября, в Карпатах ожидаются сильные дожди. Из-за этого объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

II степень - погодные условия опасные, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Напомним, уже с завтрашнего дня из-за активного циклона в Украине должна измениться погода: начнутся дожди и придет похолодание.

"17 сентября на западе и на севере страны, а с 18 сентября уже практически по всей территории Украины пройдут умеренные, а местами и сильные дожди с грозами, также возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду",- сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

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Автор: Екатерина Лиманская