Текущая неделю в Украине обещает быть богатой на осадки. Дожди ожидаются во всех областях страны.

Текущая неделя в Украине принесет много дождей. Осадки ожидаются во всех регионах. И если в начале неделю - будут лить ливни, то к выходным - уже небольшие дожди. Местами потеплеет до +26°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

По уточненному прогнозу, сегодня, 7 июня, в Украине будет теплая и малооблачная погода. Воздух прогреется до +23°...+25°.

Во вторник, 8 июня, ливни ожидаются практически по всей стране. Сухая погода будет лишь в западных областях и Крыму. Местами потеплеет до +26°.

9 июня погода будет практически такой же. В Житомирской, Донецкой, Херсонской областях и в Крыму ожидаются грозы. Сухо будет лишь в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Львовской областях.

В четверг, 10 июня, ливни ожидаются практически по всей стране. Лишь во Львовской области осадки маловероятны. В Черниговской, Херсонской областях и в Крыму - грозы. Немного похолодает. Воздух в этот день прогреется до +24°.

Последний рабочий день на этой неделе будет очень дождливым. Осадки ожидаются во всех областях. В Черниговской и Ивано-Франковской областях - грозы. На остальной территории ожидаются ливни, на юге страны - небольшие дожди.

На выходных, 12 и 13 июня, осадки продолжатся, однако уже не будут такими интенсивными. В субботу и воскресенье также потеплеет по всей стране. Местами столбики термометров покажут +23°...+26°.

Народный прогноз на неделю

7 июня - Иванов день. Сильные росы на Иванов день - к хорошему урожаю.

8 июня - Карпа. Много комаров 8 июня - последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня - лето будет теплым.

9 июня - Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают - можно ждать ясного следующего дня.

10 июня - Никиты Тихого, Евтихия. День тихий и безветренный - будет богатый урожай.

11 июня - Феодосии Колосницы. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница".

12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицах" и убивать их очень опасно.

13 июня - Еремея. Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Дождь идет 13 июня - урожай, по приметам, будет небогатым.

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Автор: Екатерина Лиманская