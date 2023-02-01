Сообщается о тумане и температуре воздуха -12°С на горе Поп Иван Черногорский.

Спасатели советуют воздержаться от похода в высокогорье Карпат. Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"Внимание! Сложные погодные условия! Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье", - говорится в сообщении.

В частности, по состоянию на 09:00 1 февраля на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 20 м), ветер северо-западный, 10 м/с, температура воздуха -12°С, высокая влажность.

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Лавинная опасность в Карпатах

Также, по данным Укргидрометцентра, сегодня из-за снегопадов и метели на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Объявлен 3 уровень опасности.

Сегодня в Украине будет доминировать облачная погода. Временами ожидается небольшой снег, днем местами с дождем, на Закарпатье - умеренные осадки, лишь в южной части без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/сек. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части и на Закарпатье 1-6° тепла.

В Карпатах, по данным синпотиків, ожидается умеренный снег, температура ночью и днем 4-9° мороза.

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