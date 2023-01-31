Температура днем по всей стране будет в диапазоне -1°...+4°.

В среду, 1 февраля, часть Украины накроют осадки. Дожди, снег и мокрый снег ожидаются в большинстве западных и северных областей, а также затронут некоторые центральные и восточные области. Абсолюнто сухая погода ожидается лишь на юге страны.

Ночью в Украине ожидаются небольшие морозы до -4°, а днем температура будет в пределах от -1° до +4°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем 0°, снег.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +1°, небольшой длождь.

В Тернополе 1 февраля ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -1°...+2°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Житомире в среду будет ночью -2° днем +2°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +1°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...-1°.

В Одессе 1 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +2°.

В Херсоне в среду ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -3°..-1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -3°...0°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +2°, небольшой снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +3°, дождь.

1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью на небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

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