Ливень, в том числе был на Минском массиве.

В четверг, 25 апреля, в Киеве и области бушевала непогода - был град, ливень и гроза.

В частности, лило и грохотало на Минском массиве. Ряд Telegram-каналов уже показали видео, на которых запечатлены дождь и град. По сведениям канала "Київ INFO", град выпал в районе города Фастов. На канале также говорится, что в результате непогоды в Киеве и Боярке затоплены некоторые улицы.

Стоит отметить, что Украинский гидрометцентр сегодня в 14:19 предупреждал, что в столице и в области в ближайший час с сохранением до конца сегодняшних суток возможны опасные метеорологические явления - грозы.

Интересные новости сегодня - Киев в центре внимания

В столице Украины в начале апреля было аномальное тепло - побит ряд температурных рекордов. В частности, 11 апреля в городе среднесуточная температура достигла самой высокой отметки за время проведения наблюдений для этого дня - составляла 18,6 градуса.

Позже - 24 числа, киевские власти сообщили, что уровень воды в Днепре поднялся до рекордной в этом году отметки. Есть подтопления в Гидропарке и на территории парка Муромец. По сведениям властей, половодье не несет угрозы столице.

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