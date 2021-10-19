Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

В Средиземном море произошло сильное землетрясение магнитудой 6,0.

Об этом сообщает U.S. Geological Survey.

Как сообщается, землетрясение произошло в 149 километрах от греческого острова Карпатос. Эпицентр залегал на грубине около 38 километров.

По данным издания Hürriyet, толчки ощущались в Анталии, Измире, Денизли, Мерсине и его окрестностях.

На данный момент информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Напомним, в конце сентября на греческом острове Крит произошло мощное землетрясение.

Землетрясение силой 5,8 по шкале Рихтера имело длительный характер и сильно ощущалось не только в Ираклионе, но и на всем острове, а также в других областях, например, на Санторини. Афтершоки были довольно интенсивными, было зафиксировано два колебания: 3,8 и 4,5 по шкале Рихтера.

Тогда в результате землетрясения один человек погиб и 20 получили ранения. В пострадавших районах были повреждены дома и церкви.

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Автор: Екатерина Лиманская