Появился прогноз погоды на завтра.

Погода в Украине в четверг, 9 декабря, будет влажной и облачной.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра сильных осадков не предвидится, однако опасность будут представлять совокупность межсезонных метеоявлений. Речь идет о гололеде, гололедице, налипании мокрого снега и плотной облачности.

"Не говоря уже об опасности этих явлений на дорогах, тротуарах, на ветках деревьев, проводах, окружающих предметах и необходимости счищать подмерзшие крыши автомобилей. Будьте очень осторожными, выбирайте подходящую обувь и одежду, посоветуйте вашим старшим временно пересидеть дома скользкую непогоду", - добавляет Диденко.

Температура воздуха, уточняет она, будет разнообразной: 5-9 градусов мороза на западе и 4-9 тепла - на юге.

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В столице возможен дождь или мокрый снег, температура около нуля, возможны гололед, гололедица и налипание мокрого снега.

"В течение пятницы-субботы-воскресенья потеплеет на несколько градусов, но будет усиливаться ветер, а с понедельника снова похолодает. Погода нынешняя пока не обещает солнца и голубого неба, но начало календарной зимы зачастую позволяет себе такие пакости", - резюмировала синоптик.

Ранее стало известно, какая погода ожидается в Украине во второй половине декабря.

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Автор: Юрий Годован