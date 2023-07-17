На страну обрушились масштабные наводнения, жертвами которых уже стали почти 40 человек.

После проливных дождей в Южной Корее началось масштабное наводнение, жертвами которого уже стали 39 человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, дожди обрушились на центральные и южные регионы страны. Дюжина человек были найдены мертвыми в затопленном подземном туннеле. Министерство внутренних дел Южной Кореи также сообщило о девяти пропавших без вести и 34 раненых по всей стране.

Минимум 12 человек погибли в туннеле в центральном городе Чхонджу. На видео попал драматический момент, когда горный оползень засыпает туннель. В результате более десятка автомобилей и автобус затопило. Спасателям пока удалось извлечь тела только трех погибших.

В пострадавших районах продолжается масштабная поисково-спасательная операция.

Некоторые водители, регулярно пользующиеся этой дорогой, обвинили правительство в том, что оно не запретило доступ к туннелю, несмотря на прогнозы о наводнении.

Напомним, в прошлом году на Сеул обрушились сильнейшие за последние 115 лет дожди. В результате стихии погибло не менее 14 человек, а метро, дороги и дома были затоплены. Тогда корейское правительство пообещало предпринять меры, чтобы лучше справляться со стихийными бедствиями, вызванными изменением климата.

Ненастье во Львовской области

Несколько дней назад проливные дожди наделали бед во Львовской области Украины. В частности, затопило город Стрый, а в Дрогобыче река вышла из берегов, а ветер был такой силы, что гнул деревья.

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