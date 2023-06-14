Местные жители жалуются, что улицы превратились в реки.

Сильные дожди превратили российский город Сочи в озеро. В отдельных районах затоплены первые этажи домов.

Российские СМИ сообщают, что из-за сильных дождей река Мацеста вышла из берегов и улицы начали превращаться в реки около 4:00. В связи с этим в городе звучала сирена, а местные власти объявили о возможной эвакуации из домов возле реки.

Жители российского города жалуются, что из-за наводнения по дорогам ездить невозможно. Дошло до того, что некоторые горожане пересели с авто в лодки, но это не помогает из-за поваленных деревьев на проезжей части.

В то же время синоптики прогнозируют, что в ближайшее дни дожди не прекратятся, из-за чего возникла угроза схода селей. Кроме того, россиянам посоветовали не купаться в море из-за шторма и грязной речной воды.

Наводнения в Украине - последение новости

После российского теракта на дамбе Каховской ГЭС затопленными оказались десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Кроме того, стихия ударила по западным областям Украины. Так, два района Львовщины пострадали от мощных ливней, в результате которых размыты дороги, разрушены 5 мостов, отсутствует проезд до 16 населенных пунктов.

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