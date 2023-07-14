Сильные осадки накрыли Львовскую бласть.

Вчера во Львовской области бушевала непогода. Одним из городов, пострадавших от мощных осадков, стал Дрогобыч. Там из-за непогоды подтопило жилые дома, приусадебные участки и больницы. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

"В результате сильных осадков, выхода из берегов реки и ручейков в г. Дрогобыч произошло подтопление приусадебных участков, жилых домов и подвалов жилых домов и лечебных учреждений", - сообщили спасатели.

По их данным, всего подтоплено 30 подвалов жилых домов, 2 подвала лечебных учреждений, 3 частных дома, автосервис, 19 частных приусадебных участков .

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Как сообщается, к ликвидации последствий подтопления привлечены десятки спасателей и спецтехника. Сейчас они продолжают откачивать воду из подвалов домов. По последним данным, чрезвычайниками откачано 2844 кубических метров воды.

Непогода во Львовской области

Как сообщалось, от дождей и ливней пострадал также Стрый. Улицы города буквально превратились в реки, а ветер был такой силы, что гнул деревья.

Львовский гидрометцентр предупреждает, что сильные дожди и грозы во Львове и области продлятся и 14 июля - объявлен второй, оранжевый уровень опасности.

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