Максимальная и минимальная температуры в этот день оказались самыми высокими за все время наблюдений, значительно превысив предыдущие показатели.

В Киеве 2023 год завершился с новыми температурными рекордами. Как сообщает Укргидрометцентр, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 30 декабря в столице были зафиксированы три температурных рекорда.

Так, минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой для этого дня, ведь температура не опустилась ниже 4,9°С. предыдущее рекордное значение 3,0°С 2003 и 2020 годов превышено на 1,9°С.

При этом максимальная температура воздуха тоже достигла рекордного значения - 10,5°С, что на 3,0°С выше предыдущего рекордного показателя 2020 года.

Видео дня

Кроме того, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2020 года на 1,6°С, а климатическую норму – на 8,6°С.

Как отмечают в Укргидрометцентре, по многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 1 апреля.

Погода в первый день Нового года

Начало нового 2024 года в Украине будет теплым, но дождливым. Осадки начнутся на западе страны, а затем распространятся на юг, север и в центральную часть страны. Температура при этом останется "плюсовой" по всей стране.

В целом по прогнозам синоптиков январь В 2024 году в Украине будет теплее, чем обычно.

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