Местами осадков выпадет больше нормы, а вот температура будет выше, чем обычно.

Январь В 2024 году в Украине будет теплее, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 0-4° мороза, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2° тепла, что на 1,5-2° выше нормы", - говорится в сообщении.

Месячное количество осадков ожидается 32-43 мм (в горах Крыма 77 мм), что в пределах нормы. В восточных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях выпадет 35-78 мм осадков (в Карпатах местами 80-100 мм), что несколько больше нормы.

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Зима в Украине - прогноз климатолога

В последние десятилетия произошли серьезные изменения в климатической системе. В частности, средняя за год температура в Украине выросла на один градус. Лето и зима стали теплее почти на 1,5 градуса. Эта зима также не станет исключением, говорит заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее данным, ожидается, что средняя за сезон температура в Украине может быть на 1-2 градуса выше нормы.

"...классически у нас самые низкие температуры наблюдаются где – то в середине январе-второй половине января, в феврале, то именно этот период у нас может быть самый холодный. В этот период возможны сильнейшие снегопады, обычно", - рассказала она.

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