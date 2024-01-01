Сегодня осадки ожидаются во многих областях нашей страны.

Начало нового 2024 года в Украине будет теплым, но дождливым. Осадки начнутся на западе страны, а затем распространятся на юг, север и в центральную часть страны. Температура при этом останется "плюсовой" по всей стране. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 0°, днем +5°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +3°, днем +7°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +7°, сильный дождь.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +3°, днем +6°, сильный дождь.

В Тернополе 1 января ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +9°, сильный дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +6°, днем +7°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°.

В Виннице сегодня будет 0°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +1° днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет 0, днем +6°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+3°.

В Одессе 1 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +10°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -1°...+3°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, 0°...+10°.

В Краматорске сегодня поблачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +5°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +4°.

Приметы погоды 1 января

1 января - день памяти мученика Бонифатия, который помогает бороться с... похмельем. Каков первый день января, таков будет и первый день лета.

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