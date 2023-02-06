Повышение температуры в Украине будет не раньше выходных, 11 и 12 февраля.

В ближайшую неделю в Украине ожидаются сильные морозы и периодически будет идти снег. Местами температура по ночам будет опускаться до -15°...-20°. Днем будет теплее, до -6°. Повышение температуры в Украине ожидается не раньше выходных. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Неделя в Украине начнется с сильных морозов. Днем по всей стране будет "минус", лишь на юге температура будет подниматься до "нуля". Ожидается пасмурная погода, периодически в разных областях будет снежить.

Во вторник, 7 февраля, днем температура в Украине будет опускаться до -1°...-6°, а ночью столбики термометров покажут -4°...-10°. Снег сконцентрируется на западе страны. Осадки также затронут Житомирскую и Винницкую области. Также снег ожидается на крайнем востоке и в Крыму.

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В среду, 8 февраля украинцев порадует зимнее солнышко. Однако тепла оно не добавит. Наоборот, станет еще холоднее. Днем будет до -6°, а ночью температура будет опускаться до -7°...-15°. Холоднее всего будет на западе и в Сумской области. Осадки в этот день вероятны лишь в Крыму.

В середине недели ночные морозы в Украине еще больше усилится. В четверг, 9 февраля, температура в темное время суток будет опускаться до -14°...-19°. Днем же ожидается сухая погода с небольшой облачностью, до 0°...-6°.

Перед выходными, 10 февраля, ночные морозы в Украине достигнут -10...-20° градусов. Холоднее всего будет на Прикарпатье. Днем же ожидается сухая погода с обилием солнца. Столбики термометров покажут 0°...-5°.

На выходных, 11 и 12 февраля, погода в Украине начнет меняться. Небо затянет тучами, вновь начнет снежить. Вместе с осадками ожидается и повышение температуры. К концу недели ночные морозы уже будут до -5°...-7°, а местами ночью воздух прогреется до +1°. Днем в большинстве областей температура будет колебаться в промежутке -1°...+1°, на юге - теплее.

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