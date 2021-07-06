Завтра в некоторых регионах Украины ожидаются дожди, температура поднимется до +33 градусов.

На Ивана Купала, 7 июля, Украина станет местом баталий южного циклона и восточного антициклона Kornelieke. Дожди останутся на юге Украины, востоке и в центре.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В дневные часы "левый" атмосферный фронт с запада обусловит кратковременные дожди с грозами в наших западных областях. Однако в ночь на Ивана дожди вероятны только в южной части, восточных и центральных областях",- рассказала она.

По данным синоптика, северная часть Украины будет завтра без дождей.

"Температура воздуха набирает летние обороты, в среду ожидается +26...+33 градуса, а вот на юге на несколько градусов будет свежее, +24...+ 28 градусов", - сообщила синоптик.

"В дальнейшем антициклон таки додавит своим авторитетом - дожди из Украины вытеснит, жара усилится", - резюмировала Наталья Диденко.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская