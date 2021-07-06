В Украине ожидается до +34 градусов.

В ближайшие дни на смену обильным дождям в Украине придет сухая и жаркая погода с температурой до +34 градусов.

Новая волна жары ожидается уже со среды, 7 июля. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, передает "Обозреватель".

Так, по данным синоптика, с 7 июля в Киевской области установится "стабильная и сухая погода", а циклон, который сейчас находится над Азовским морем и является источником дождей, покинет территорию Украины.

"До конца этой недели этот циклон уже покинет территорию нашей страны. Со среды он начнет умирать", - прогнозирует синоптик.

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"Его вытеснит антициклон, который распространит свое влияние. Соответственно, уже в конце этой недели по всей территории страны установится сухая и более жаркая погода", – рассказала она. По прогнозам синоптика, "осадки по всем областям прекратятся уже ориентировочно со среды".

Также синоптик сообщила, что антициклон принесет в Украину новую волну жары.

"Жара до конца этой недели усилится до 28-32 градусов, на юге и востоке местами до 34 градусов", - рассказала она.

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Автор: Екатерина Лиманская