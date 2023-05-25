Скорость ветра во время тайфуна достигала 240 км/ч.

Гуам пережил самый сильный шторм за последние годы. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, супертайфун Мавар вызвал ветер со скоростью до 240 км/ч и проливной дождь на острове в западной части Тихого океана.

Местные власти сообщают, что практически все население и предприятия остались без света, однако серьезных повреждений и погибших нет. Тем не менее людей предупредили, чтобы они оставались дома ради собственной безопасности.

Видео дня

На изображениях, размещенных в социальных сетях, видны зловещие облака, плывущие над пляжами, дожди, хлещущие по зданиям, и ветры, гнущие пальмы.

Ветер был такой силы, что от него вибрировали здания. По мере удаления Мавара от островов условия улучшатся и начнутся оценки ущерба, сообщает The Watchers.

Наводнение в Италии - что известно

Италия страдает от сильнейшего за столетние наводнения. Есть жертвы.

Причиной наводнения стали проливные дожди, которые обрушились на страну после продолжительной засухи. Из-за этого земля не успевает впитывать всю воду.

В пострадавших регионах начались оползни, реки выходят из берегов, а десятки тысяч человек вынуждены были эвакуироваться.

Вас также могут заинтересовать новости: