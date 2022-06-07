По словам синоптика, завтра в Украине будет комфортная температура, но местами на западе страны возможны дожди.

В среду, 8 июня, в Украине ожидается почти идеальная летняя погода.

"Такая текущая погода случается нечасто - чтобы свежий теплый воздух, без назойливой пока жары", - говорит синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, завтра максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+29 градусов, ночью будет +11...+18 градусов.

Синоптик говорит, что дожди в среду в большинстве областей Украины маловероятны. Только в западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей, пройдут локальные кратковременные дожди, временами с грозами. Ветер будет юго-восточным, 3-8 метров в секунду.

Напомним, на 7 и 8 июня во многих областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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