Чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине будет преобладать сегодня и завтра.

На 7 и 8 июня во многих областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, 7-8 июня в Тернопольской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также, по данным Укргидрометцентра, пожарная опасность 8 июня ожидается во Львовской, Ривненской, Сумской, Николаевской и Донецкой областях.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю количество осадков в Украине окажется в пределах нормы, но местами будет наблюдаться их дефицит.

Вас также могут заинтересовать новости: