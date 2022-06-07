На 7 и 8 июня во многих областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, 7-8 июня в Тернопольской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Также, по данным Укргидрометцентра, пожарная опасность 8 июня ожидается во Львовской, Ривненской, Сумской, Николаевской и Донецкой областях.
Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю количество осадков в Украине окажется в пределах нормы, но местами будет наблюдаться их дефицит.