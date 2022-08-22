На День Государственного флага, 23 августа, в Киеве ожидается жаркая и сухая погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью температура в столице опустится до +19°, а днем поднимется до +29°. Весь день будет облачная погода с прояснениями, без осадков.
Ветер будет преимущественно восточного направления, а его скорость составит 2,4 - 3,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет растчи, 747-749 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +27°, гроза.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
В Тернополе 23 августа ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, гроза.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +19°...+28°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
В Виннице завтра будет +16°...+30°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +29°.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+30°.
В Одессе 23 августа - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.
В Херсоне во вторник ночью +21°, днем +31°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.
В Запорожье температура ночью +22°, днем +31°, практически безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +19°...+30°, небольшая облачность.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.
В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +31°, практически безоблачно.
В Симферополе во вторник будет ясно безоблачно, +18°...+31°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.