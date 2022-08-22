Осадков 23 августа в Киеве не будет.

На День Государственного флага, 23 августа, в Киеве ожидается жаркая и сухая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью температура в столице опустится до +19°, а днем поднимется до +29°. Весь день будет облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет преимущественно восточного направления, а его скорость составит 2,4 - 3,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет растчи, 747-749 миллиметров ртутного столба.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +27°, гроза.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Тернополе 23 августа ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +19°...+28°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +16°...+30°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+30°.

В Одессе 23 августа - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью +21°, днем +31°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +31°, практически безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +19°...+30°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.

В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +31°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно безоблачно, +18°...+31°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.

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