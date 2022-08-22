Во вторник, 23 августа, по всей Украине будет жаркая погода. Столбики термометров будут подниматься до +27°...+33°. Во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидаются грозы. На остальной территории будет сухо. На востоке, в Крыму и крайнем севере ожидается ясная и безоблачная погода, на остальной территории страны от палящего солнца будет спасать небольшая облачность.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +19°, днем +29°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +27°, гроза.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
- В Тернополе 23 августа ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, гроза.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +19°...+28°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
- В Виннице завтра будет +16°...+30°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +29°.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+30°.
- В Одессе 23 августа - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.
- В Херсоне во вторник ночью +21°, днем +31°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.
- В Запорожье температура ночью +22°, днем +31°, практически безоблачно.
- В Сумах температура воздуха составит +19°...+30°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.
- В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +31°, практически безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет ясно безоблачно, +18°...+31°.
- В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.
Народные приметы на 23 августа
23 августа - день Лаврентия. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень.