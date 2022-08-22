23 августа в Украине будет жарко / ua.depositphotos.com

Во вторник, 23 августа, по всей Украине будет жаркая погода. Столбики термометров будут подниматься до +27°...+33°. Во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидаются грозы. На остальной территории будет сухо. На востоке, в Крыму и крайнем севере ожидается ясная и безоблачная погода, на остальной территории страны от палящего солнца будет спасать небольшая облачность.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +19°, днем +29°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +27°, гроза.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.
  • В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
  • В Тернополе 23 августа ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, гроза.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +19°...+28°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
  • В Виннице завтра будет +16°...+30°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник будет ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +29°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+30°.
  • В Одессе 23 августа - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.
  • В Херсоне во вторник ночью +21°, днем +31°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.
  • В Запорожье температура ночью +22°, днем +31°, практически безоблачно.
  • В Сумах температура воздуха составит +19°...+30°, небольшая облачность.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +31°, практически безоблачно.
  • В Симферополе во вторник будет ясно безоблачно, +18°...+31°.
  • В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.
Погода в Укрине 23 августа / фото УНИАН

Народные приметы на 23 августа

23 августа - день Лаврентия. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень.

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