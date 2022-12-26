Подавляющее большинство людей стали жертвами ДТП из-за плохой видимости.

Вследствие арктического циклона, охватившего две трети территории США, погибли по крайней мере 28 человек, еще 2 млн американцев остались без света.

Как сообщает Sky News основное количество людей погибли в ДТП, вызванных непогодой.

Кроме этого, из-за непогоды сегодня были отменены 1300 авиарейсов преимущественно в Нью-Йорке и нескольких штатах на севере страны.

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Население северных штатов призвали не выходить из дома, так как местами были побиты температурные рекорды - было зафиксировано до -48 С.

Этот циклон добрался и до Канады. В провинциях Онтарио и Квебек сотни тысяч жителей остались без света, а в Ванкувере, Торонто и Монреале отменили авиарейсы.

"Взрывной шторм" в США

23 декабря американцев предупредили о "взрывном циклоне", с сильным похолоданием и снежным штормом. По данным NWS, арктический взрыв снизит температуру до опасного уровня на большей части территории страны и самая снежная часть шторма выпадет на рождественские выходные.

24 декабря в США в результате непогоды погибли не менее 19 человек, еще более миллиона человек остались без электричества.

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