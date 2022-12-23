Также на страну обрушится снежный шторм, который сократит видимость практически до нуля.

Более половины населения США предупредили о "взрывном циклоне", который принесет серьезное похолодание и снежный шторм.

По данным Национальной метеорологической службы, крупный арктический взрыв понизит температуру до опасного уровня на большей части территории страны и самая снежная часть шторма еще впереди, сообщает СNN.

Холодный воздух и шторм так или иначе влияют почти на все штаты: более 200 млн человек от побережья до побережья были предупреждены об ухудшении погоды.

Видео дня

Национальная метеорологическая служба предупредила, что на выходных в некоторых штатах температура опустится до отметки -45 градусов по Цельсию.

"Холодный ветер такой силы при такой температуре вызывает обморожение менее чем за пять минут, а при длительном воздействии возможно переохлаждение и смерть", - говорится в предупреждении.

"Угрожающий жизни холодный ветер распространится на восточную половину страны к пятнице", - сообщил Центр прогнозирования погоды, добавив, что в некоторых частях Монтаны, Южной Дакоты и Вайоминга уже сообщалось о похолодании ниже минус 50 градусов.

Также в Центре прогнозирования предупредили, что сильные снегопады наряду с порывами ветра более 50 миль в час приведут к почти нулевой видимости.

"Это не будет типичный шторм", — заявил мэр Буффало Байрон Браун. "На самом деле, это может быть опасный для жизни шторм".

Кроме того, вчера и сегодня в США были отменены около 5 тыс. рейсов.

Ураганы в США

Страна регулярно страдает от разрушительных ураганов, которые забирают десятки челрвеческих жизней.

Так, в 2018 году количество погибших в результате мощного урагана "Майкл" составило 13 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: