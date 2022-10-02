В настоящее время известно о 27 погибших.

В США 27 человек стали жертвами урагана "Иэн", который нанес сильнейшие разрушения во Флориде, после чего обрушился на Южную и Северную Каролину и угрожает Джорджии.

Хотя ураган ослаб и уже классифицируется как тропический циклон, это едва ли утешает жителей Южной Каролины, где в пятницу жители около полутора миллионов домов остались без электричества в результате ливневых дождей и сильнейших порывов ветра. В результате наводнения были затоплены части исторического города Чарльстон, передает Би-би-си.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), "Иэн" сейчас находится в 70 км к север-востоку от Флоренции, штат Южная Каролина и хотя он продолжает слабеть, скорость ветра в нем по-прежнему достигает 90 км/ч.

Видео дня

"Угроза опасной штормовой погоды, паводков и ураганного ветра сохраняется", - говорится в заявлении NHC.

Во Флориде, по которой ураган пронесся со среды на четверг, сейчас оценивают масштабы разрушений (ожидается, что сумма превысит $40 млрд) и число погибших.

Пока известно о 27 жертвах урагана, но точное число еще предстоит подсчитать, поскольку "Иэн" пока не стих, а около 10 тыс. человек остаются неучтенными: они либо пропали без вести, либо укрываются от непогоды в местах, где нет связи и электричества.

"Дома старой постройки были ненадежными, их смывало в море, и если там кто-то решил укрыться, их шансы на выживание будут низкими", - отметил губернатор Флориды Рон Десантис.

Ураган "Иэн"

Во Флориду "Иэн" прибыл из Кубы - по острову ураган прошелся еще во вторник, оставив без электричества 11 млн человек. И во многих районах света нет до сих пор. Десятки тысяч человек были эвакуированы или бежали. Ураган вызвал наводнение и повредил дома. Скорость ветра превышала 200 км/ч.

По мере приближения к Флориде ураган усилился. Сообщалось, что "Иэн" вызвал опасные для жизни штормовые нагоны - волны, гонимые вдоль побережья высотой до 3,7 м.

Вас также могут заинтересовать новости: