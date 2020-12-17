На США обрушился снегопад - людей призвали оставаться дома (фото, видео)

Уже известно о двух жертвах стихии.

В наиболее пострадавших районах есть вероятность перебоев с подачей электричества / фото REUTERS

На северо-восток США обрушились снегопады, парализовав дороги в некоторых штатах.

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Из-за крупного снегопада чиновники призвали 50 миллионов жителей региона остаться дома.

«Учитывая сложные условия движения, водителям рекомендуется держаться подальше от дороги», - сообщил губернатор Массачусетса Чарли Бейкер в Twitter.

Пока коммунальные службы пытались расчистить дороги, полиция сообщила о сотнях автомобильных аварий в регионе, в том числе более 500 в Нью-Йорке и более 200 в Нью-Джерси.

Национальная метеослужба предупредила, что в наиболее пострадавших районах есть вероятность перебоев с подачей электричества.

В сюжете ТСН сообщается, что уже известно о двух жертвах стихии - это два человека, которые попали в аварию.

В 14 штатах отменены около 1,5 тысячи рейсов и приостановлено движение железной дороги, а обучение в школах перевели в онлайн.

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