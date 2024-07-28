Этот год только перевалил зенит, а ему уже гарантировано место в истории климатического катаклизма.

За последнюю неделю мир пережил три самых жарких дня в современной истории, а каждый из последних 13 месяцев бил температурные рекорды.

В ООН заговорили о новой "эпидемии" планетарного масштаба - смертности людей от жары, а метеорологи предупредили, что этот год станет таким же как и 9 последних, оказавшихся самыми жаркими в истории, только с серьезным отрывом, пишет Би-би-си.

"Земля нагревается все сильнее, и жизнь становится опаснее для всех и повсюду", - констатировал генсек ООН Антониу Гутерриш. Он назвал жару новой "эпидемией", которая затронула миллиарды человек. Температуры порой поднимаются до 50°C, что во влажном климате создает условия, несовместимые с человеческой жизнью.

Видео дня

Как следует из доклада Международной организации труда, более 70% всех работников в мире, или почти 2,5 млрд человек, страдают от экстремальных температур. Как только столбик термометра поднимается выше 34°C, производительность труда падает вдвое, подсчитали ученые.

Экономический ущерб увеличивается вслед за температурой. ООН оценивает его в $2,4 трлн к 2030 году, а в 1990-х годах он был вдесятеро меньше.

"Экстремальная жара приходит все чаще и становится все масштабнее и продолжительнее. Она подрывает экономику, тормозит прогресс, подпитывает неравенство и убивает людей", - подчеркнул Гутерриш.

Глобальное потепление набирает обороты по всем статьям. Каждый из последних 13 месяцев был теплее, чем любой соответствующий месяц за всю историю наблюдений. Ничего подобного планета не переживала уже сотни тысяч лет.

21 июля 2024 года среднемировая температура на поверхности Земли поставила новый рекорд. Он продержался ровно день и пал 22 июля, когда планета прогрелась до 17,16°C.

"Меня особенно впечатляет то, как температуры последних 13 месяцев бьют все предыдущие рекорды. Мы вышли на неизведанную территорию, где в ближайшие годы нас непременно ждут новые сюрпризы", - прокомментировал ситуацию глава Центра Коперника Карло Буонтемпо.

Это вполне прогнозируемо, поскольку последние 10 среднесуточных температурных рекордов в истории человечества пришлись на последнее десятилетие - с 2015 по 2024 год. И новые просто неизбежны.

Даже если июль и следующие месяцы станут прохладнее прошлогодних, в целом 2024 год с вероятностью 95% будет самым жарким в истории, спрогнозировало климатическое издание Carbon Brief.

Глобальное потепление

2023 год был самым жарким из когда-либо достоверно зарегистрированных в мире, с огромным отрывом, подтвердили американские ученые.

Исследователи пытаются объяснить тяжесть жары и то, что она предвещает разворачивающийся климатический кризис. Прошлый год был самым жарким в мире за всю историю наблюдений, начиная с 1850 года, согласно анализу, опубликованному одновременно НАСА и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, с рекордно высоким уровнем температуры океана и новым минимумом площади морского льда в Антарктике.

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