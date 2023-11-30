Выбросы парниковых газов, которые вызывают потепление планеты, продолжили расти в 2023 году после достижения исторического максимума в прошлом году.

В 2023 году на Земле было так жарко, что еще до конца года Всемирная метеорологическая организация объявила его самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время климатической конференции в Дубае, сообщает Bloomberg.

Глобальная температура за первые 10 месяцев года была примерно на 1,4°C выше среднего значения температуры в доиндустриальный период. Генсек отметил, что это дает достаточно уверенности, чтобы объявить этот год самым жарким в истории, даже если до его конца еще остался месяц.

"Рекордное глобальное нагревание должно вызвать дрожь у мировых лидеров и побудить их к действиям. Мы переживаем климатический коллапс в реальном времени, и его воздействие является разрушительным", - сказал Гутерреш.

Видео дня

В отчете ООН говорится, что выбросы парниковых газов, которые вызывают потепление планеты, продолжили расти в 2023 году после достижения исторического максимума прошлого года. Именно это способствовало повышению рекордно высоких температур на суше и в океанах. Такие экстремальные погодные условия приводят к смертям и вынуждают миллионы людей менять место жительства.

Океаны, покрывающие около 70% поверхности планеты, поглощали около 90% тепла, выделяемого из-за выбросов парниковых газов с 1971 года. Это замедлило скорость потепления в атмосфере, но также привело к повышению температуры океана, повышению уровня моря и таянию льда.

Глобальное потепление - последние новости

2023 год побил климатические рекорды, сопровождаемые экстремальной погодой, которая оставила за собой след опустошения и отчаяния. Об этом сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО). Предварительный отчет о состоянии глобального климата подтверждает, что 2023 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений.

Вас также могут заинтересовать новости: