Сегодня в большинстве областей Украины ожидаются опасные метеорологические явления, в частности грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"3 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности.
Погода в Украине сегодня, 3 августа
В Киеве будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°.
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
В Луцке - почти безоблачно, ночью +13°, днем +25°.
В Ривне во вторник ожидается почти безоблачная погода, ночью +12°, днем +25°.
В Тернополе 3 августа ночью будет +13°, днем +24°, небольшой дождь.
В Хмельницком будет немного облачно, ночью +13°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, ливень.
В Черновцах во вторник - почти безоблачно, ночью +14°, днем +26°.
В Виннице будет +13°...+25°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью +13°, днем +27°, почти безоблачно.
В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +28°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+28°.
В Одессе 3 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°, ливень.
В Херсоне во вторник ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°, гроза.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
В Сумах температура воздуха составит +14°...+27°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.
В Симферополе во вторник почти безоблачно, +20°...+32°.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +31°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +34°.
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