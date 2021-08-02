Осадки ожидаются основном на правом берегу Днепра.

Текущая неделя принесет в Украину обилие дождей и небольшое похолодание на правобережье Украины. А вот на востоке и юге будет по-прежнему жарко.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 2 августа, жители западных областей Украины ощутят существенное снижение температуры. Днем здесь столбики термометров покажут +21°...+23°, местами ожидаются ливни. А вот на востоке и юге страны будет солнечно, практически безоблачно. При этом воздух прогреется до +32°...+38°.

Во вторник, 3 августа, похолодание продвинется вглубь страны, его уже ощутят на севере и в центральных областях. На западе будет +23°...+25°, на севере и в центре: +25°...+28. На востоке и юге Украины будет +28°...+37°. В Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях ожидаются дожди, местами - грозы.

В среду, 4 августа, на западе Украину по-прежнему будет прохладнее всего. Здесь ожидается +21°...+25°, много дождей с грозами. На остальной территории - переменная облачность, температура составит +27°...+33°.

5 августа на западе Украины температура немного повысится. Ожидается +24°...+27° и небольшие дожди. Осадки также ожидаются на севере страны и в Крыму. На остальной территории - небольшая облачность, до +34°.

В пятницу, 6 августа, по всей Украине ожидается небольшая облачность. На западе +22°...+27°, дожди с грозами, а на востоке - жара до +37°.

В субботу, 7 августа, дожди продвинутся вглубь Украины. Осадки ожидаются в западных, северных, центральных и южных областях. Столбики термометров здесь покажут +23°...+30°. А на востоке страны жара может достичь +40°.

8 августа осадки сместятся в сторону востока. Дожди ожидаются в северных, центральных областях, а также в Донецкой, Запорожской областях и в Крыму.

Народные приметы на неделю

2 августа - Ильин день. Святой покровитель этого дня считался могучим и грозным распорядителем самых страшных и благодетельных сил природы. На Илью до обеда лето, после обеда осень.

3 августа - день Онуфрия. В этот день приводят в порядок, ремонтируют и убирают закрома - именно туда будут ссыпать зерно нового урожая. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.

4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Если гроза - сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно - будет град.

5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название. На Тимофея-бессонника начинали собирать калину и малину.

6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину. Поэтому этот день и получил такое название. Для защиты от наваждений обращались к святым князьям Борису и Глебу, покровителям этого дня.

7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря", поэтому этот день называли еще и зимоуказательницей.

8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай - хлеб прибирай" - и старались убрать сжатый хлеб с поля как можно раньше, тем более что этот день чаще всего был теплым и сухим. С Ермолая начинали собирать ранние яблоки. Есть их было еще нельзя, но их использовали для домашних наливок, варенья и прочих заготовок, сушили. Продолжали копать раннюю картошку.

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Автор: Екатерина Лиманская