Температурный разброс по стране составит более 10 градусов. Прохладнее всего будет на западе, теплее - на востоке.

Во вторник, 3 августа, погода побалует украинцев комфортными +25...+27 градусов, но такая температура будет не везде. В западных областях местами столбики термометров опустятся до +23°, а вот на юге и востоке жара будет достигать +30°...+33° и даже выше. В некоторых областях ожидаются ливни, местами - грозы.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.

В Луцке - почти безоблачно, ночью +13°, днем +25°.

В Ривне во вторник ожидается почти безоблачная погода, ночью +12°, днем +25°.

В Тернополе 3 августа ночью будет +13°, днем +24°, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +13°, днем +25°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, ливень.

В Черновцах во вторник - почти безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +13°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +13°, днем +27°, почти безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +28°, практически безоблачно.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+28°.

В Одессе 3 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°, ливень.

В Херсоне во вторник ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°, гроза.

В Запорожье завтра температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе во вторник почти безоблачно, +20°...+32°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +31°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +34°.

Народные приметы на 3 августа

3 августа - день Онуфрия. В этот день приводят в порядок, ремонтируют и убирают закрома - именно туда будут ссыпать зерно нового урожая. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.

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Автор: Екатерина Лиманская