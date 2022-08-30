Изменение погоды в Украине ожидается уже на этой неделе.

На этой неделе украинцев ждет определенное изменение погодных условий.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Почувствуем первое дыхание осени. Температура будет постепенно снижаться, что связано с поступлением холодных атмосферных фронтов с северо-запада", - предупредили синоптики.

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По их данным, в течение недели в Украине будет преобладать сухая погода, только в Карпатах, днем 30 августа и 1 сентября на юго-западе страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Температура в западных, северных и центральных областях постепенно будет снижаться ночью до 11-16°, днем до 18-24°; на юге и востоке страны температура ночью составит 16-22°, днем 28-34°.

"1-2 сентября ослабление жары на 3-5°", - сообщили в Укргидрометцентре.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине ожидается резкое изменение погоды. В конце лета-начале осени по всей стране существенно похолодает. Днем температура будет опускаться до +17°...+20°, а ночью местами будет лишь +6°...+9°. Периодически ожидаются дожди и грозы. До конца недели погода стабилизируется и столбики термомтеров снова поползут вверх.

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