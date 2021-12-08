9 декабря в некоторых областях Украины продолжатся дожди / фото REUTERS
В четверг, 9 декабря, погода в Украине начнет стабилизироваться, а температурные контрасты - уменьшаться. Небольшие дожди задержаться в большинстве центральных и восточных областей, на севере - мокрый снег.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.
- Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +1°.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем -1°.
- В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -3°, днем -3°.
- В Тернополе 9 декабря ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем 0°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +1°.
- В Виннице завтра будет -1°...+1°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +3°...+7°, небольшой дождь.
- В Одессе 9 декабря - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +8°.
- В Херсоне в четверг ночью +4°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Днепре завтра температура ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно, легкий дождь.
- В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+7°, сильный дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +9°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +9°.
Погода в Украине 9 декабря / фото УНИАН
Народные приметы на 9 декабря
9 декабря - Юрий Холодный. Если до осеннего Юрия выпадет много снега, то на весеннего (6 мая) будет трава.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: