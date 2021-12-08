В четверг, 9 декабря, во многих областях в центре и на востоке Украины пройдут небольшие дожди, на севере возможен мокрый снег.

В четверг, 9 декабря, погода в Украине начнет стабилизироваться, а температурные контрасты - уменьшаться. Небольшие дожди задержаться в большинстве центральных и восточных областей, на севере - мокрый снег.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +1°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем -1°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -3°, днем -3°.

В Тернополе 9 декабря ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем 0°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -1°...+1°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +3°...+7°, небольшой дождь.

В Одессе 9 декабря - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью +4°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

В Днепре завтра температура ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно, легкий дождь.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+7°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +9°.

Народные приметы на 9 декабря

9 декабря - Юрий Холодный. Если до осеннего Юрия выпадет много снега, то на весеннего (6 мая) будет трава.

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Автор: Екатерина Лиманская