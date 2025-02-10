Температура повысится на несколько градусов.

Текущая неделя в Украине еще будет морозная и без осадков, а уже в конце недели температура может несколько повыситься. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, осадков почти не ожидается. "Наоборот, кое-где уже будут солнечные прояснения, днем солнечно, ночью просто ясное небо", - говорит синоптик.

Ветер будет умеренный. Ночью температура будет снижаться до -4°...-10°, в Крыму - до -5°, а днем будет максимум -4°...+2°. На Закарпатье будет теплее - до +3°...+8°.

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11, 12 февраля и до конца рабочей недели погода, по словам Натальи Птухи, не изменится, но в конце недели может потеплеть на несколько градусов.

Погода в Украине изменится - что известно

О том, что уже на этой неделе погода в Украине несколько изменится, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в течение недели будет преобладать устойчивая погода преимущественно без осадков, только на выходных она станет более переменчивой. В частности, ожидается, что атмосферное давление существенно снизится и вместе с этим начнутся осадки в виде снега, на юге - с дождем.

Изменение погоды произойдет за счет активизации южных циклонов над Балканами и Черноморским регионом.

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