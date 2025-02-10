Осадков в Украине 10 февраля не будет.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с морозов, которые 10 февраля еще немного усилятся. Ночью столбики термометров покажут -5°...-9°, а днем в большинстве областей будет 0°...-5°. Только на западе страны, где днем будет ясно и безоблачно, температура будет подниматься до 0°...+2°, на Закарпатье - до +5°. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем -2°.

Во Львове в понедельник будет ясно. Ночью -6°, днем +2°.

В Луцке будет ясно, ночью -7°, днем 0°.

В Ривне сегодня ожидается ясная погода, ночью -7°, днем -1°.

В Тернополе 10 февраля ночью будет -6°, днем +1°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -7°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -7°, днем -1°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +6°, пасмурно.

В Черновцах в понедельник - ясно, ночью -6°, днем 0°.

В Виннице сегодня будет -6°...0°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 7°...-1°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью -5°, днем -2°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем -1°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -6°...-2°.

В Одессе 10 февраля - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем 0°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью -6°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем -2°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -7°, а днем -3°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -8°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -5°...-3°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -8°, днем -3°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -8°, днем -3°.

10 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды

10 февраля - Єфремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным.

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