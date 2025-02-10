Новая рабочая неделя в Украине начнется с морозов, которые 10 февраля еще немного усилятся. Ночью столбики термометров покажут -5°...-9°, а днем в большинстве областей будет 0°...-5°. Только на западе страны, где днем будет ясно и безоблачно, температура будет подниматься до 0°...+2°, на Закарпатье - до +5°. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем -2°.
- Во Львове в понедельник будет ясно. Ночью -6°, днем +2°.
- В Луцке будет ясно, ночью -7°, днем 0°.
- В Ривне сегодня ожидается ясная погода, ночью -7°, днем -1°.
- В Тернополе 10 февраля ночью будет -6°, днем +1°, ясно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -7°, днем -1°.
- В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -7°, днем -1°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +6°, пасмурно.
- В Черновцах в понедельник - ясно, ночью -6°, днем 0°.
- В Виннице сегодня будет -6°...0°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут 7°...-1°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет ночью -5°, днем -2°, пасмурно.
- В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем -1°, пасмурно.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -6°...-2°.
- В Одессе 10 февраля - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем 0°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью -6°, днем 0°.
- В Запорожье температура ночью -6°, днем -2°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -7°, а днем -3°, пасмурно.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -8°, днем -4°.
- В Днепре температура ночью будет -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -5°...-3°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -8°, днем -3°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -8°, днем -3°.
10 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды
10 февраля - Єфремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным.